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Правительство РФ одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год
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Правительство РФ одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год

8 августа 2021 16:37
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Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.

Правительство России внесет в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина по итогам состоявшегося в пятницу заседания, передает ТАСС.

Ожидаемый период выплаты - специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно закону, который президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года, на 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 264 месяца (22 года), годом ранее этот период был меньше - 258 месяцев. На 2022 год, согласно законопроекту, опубликованному в апреле на портале проектов нормативно-правовых актов, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.

 

Фото из открытых источников

Теги: накопительная пенсия период выплаты

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