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Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным в России

19 января 2023 09:08
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Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным в России

Кабмин России не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем, сообщает РИА Новости.

В правительстве напомнили, что в 2022 году 31 декабря был нерабочим днем, в 2023-м он также будет выходным.

Российские власти в каждом случае принимают решение, исходя из «обстоятельств и условий, а также с учетом мнений всех сторон по использованию нерабочих дней», разъяснили в кабмине.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в тексте документа в электронной думской базе.

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