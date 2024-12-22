Правильный новогодний стол: отпраздновать и не переесть

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Все меньше дней остается до главной в году ночи. Уже скоро в каждой семье начнется подготовка к праздничному застолью. Традиционные салаты, необычные закуски, добротное горячее, изысканные десерты, устоять при виде которых непросто. Кажется, что неприятные последствия ночного застолья - неизбежный спутник праздника. Как составить новогоднее меню, чтобы, не отказываясь от любимой традиции, не страдать потом от переедания, рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.



Не бойтесь сокращать количество блюд



У большинства заботливых хозяек есть страх, что за столом чего-то может не хватить, особенно, если вы ждете гостей. Поэтому сократить количество блюд на новогоднем столе всегда сложно. В обычные дни для насыщения достаточно 300-500 грамм пищи за один прием в дневное время, в вечернее и ночное объем может быть и меньше. Для такого количества достаточно 150-200 грамм легкого салата, 100-150 грамм горячего и 100-150 грамм закусок на одного человека. Все, что превышает эти показатели, провоцирует переедание и чувство тяжести. Но Новогодняя Ночь - особенная. Что же сделать, чтобы праздник прошел без неприятных последствий?



Из меню смело можно убрать новые, не испробованные ранее экзотические блюда и продукты, которые могут стать причиной проявления аллергических реакций и пищевой непереносимости. Ведь это может испортить не только новогодний праздник, но и последующие дни.



На новогоднем столе должно быть место для фруктовых ассорти, нарезок и шпажек. Порционирование позволяет попробовать разные блюда, но в малом количестве. Фруктовые блюда не только облегчат новогоднее застолье, но и будут легким и вкусным вариантом десерта.



Выбирайте облегченные варианты блюд



Если вы предпочитаете полноценное новогоднее меню, состоящее из салатов и горячего, рекомендую все же делать их облегченные версии. Сложные сочетания с большим количеством ингредиентов - это большая нагрузка для желудка и всей пищеварительной системы, особенно ночью. Лучше всего подойдут рецепты блюд, которые готовятся из двух-четырех ингредиентов.



Для Новогодней Ночи лучше выбирать легкие овощные салаты, как из сырых, так и термически обработанных продуктов, с акцентами на разные овощи: теплый салат из баклажанов и перца, салат с помидорами черри и авокадо, салат из тыквы. Даже привычный салат из огурцов и помидоров можно преподнести празднично, добавив в него любимые листья салата и соус на основе греческого йогурта, оливкового масла, бальзамического соуса или лимонного сока. Соусы на основе сливок и сметаны в ночное время лучше исключить.



Что касается горячих блюд, то здесь приветствуется все, что можно приготовить на пару, либо путем запекания. А вот жареные и копченые варианты лучше всего исключить, они более калорийные и содержат в себе много избыточных Е-добавок.



Продукты, провоцирующие переедание - под контроль



Главными провокаторами переедания выступают продукты с усилителями вкуса, солью, сахаром и разными ароматизаторами - это варено-копченые и сыро-вареные колбасы, а также маринованные блюда. Даже небольшое количество этих закусок повышает аппетит в ночное время. Входящий в их состав глутамат натрия усиливает чувствительность рецепторов, дает послевкусие и провоцирует на повторное употребление этого же блюда в бОльших количествах. Это же касается сладких газированных напитков и алкоголя, с которыми количество съеденных за ночь порций в большинстве случаев увеличивается в два-три раза.



Главный десерт оставляйте на 1 января



Еще одна полезная традиция, которая позволит не переесть и в то же время продолжить праздник - перенести время десерта с ночи на первую половину дня 1 января. Такой вариант это отличный повод продолжить застолье без вреда для пищеварения.



Если же отказаться от сладкого в Новогоднюю Ночь не удается, оставляйте на праздничном столе легкие и не маслянистые десерты (на основе альтернативной муки - миндальной, нутовой, овсяной, с использованием пшеничных отрубей, с легкими фруктовыми или ягодными начинками).



Не забывайте об основных приемах пищи накануне праздника



Главной профилактикой переедания в Новогоднюю Ночь будет полноценный прием пищи в течении 31 декабря. Особенно важно в этот день сохранить ужин, желательно в районе 18-20 часов. Кстати, именно предпраздничный ужин может стать не только полезной, но и семейной традицией провожать уходящий год, вспоминая лучшее, что в нем было. А саму Новогоднюю Ночь встречать уже сытым, за облегченным праздничным столом.



Новогоднее застолье - это не только гастрономический пир, но и, в первую очередь, общение с дорогими и любимыми людьми, игры, песни, танцы и конкурсы, которые способны сделать вашу Новогоднюю Ночь праздничной и незабываемой.