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Правила выгула питомцев ужесточили на Кубани

15 июня 2025 11:28
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Правила выгула питомцев ужесточили на Кубани

В Краснодарском крае вступили в силу поправки к закону о содержании и защите животных, которые предусматривают ужесточение правил перевозки и выгула. Соответствующий закон опубликовали на интернет-портале Губернатора и Администрации Кубани.

Питомцев в трамваях, троллейбусах, автобусах и другом общественном транспорте на территории региона теперь можно перевозить только с намордником и на коротком поводке, либо в специальной переноске. Это касается не только крупных собак, но и остальных - никаких ограничений по породе и размеру не установлено.

Также новые нормы ввели для выгула собак на улице. Теперь больших собак с ростом в холке от 30 сантиметров необходимо водить на поводке длиной не больше 80 сантиметров и в наморднике, а собак поменьше - на поводке длиной до 1,5 метров. Другой вариант - держать небольшое животное в руках или контейнере-переноске.

Законодатели конкретизировали понятие "потенциально опасные собаки", заменив его на рост в холке выше 30 сантиметров. Это поможет избежать субъективности и разночтений.

Как рассказал "РГ" председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, региональную правовую базу пришло время актуализировать.

"Поправки позволят сделать процесс перевозки животных в общественном транспорте более комфортным для них самих и безопасным для окружающих, а также конкретизировать правила выгула домашних животных", - отметил Бурлачко.

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