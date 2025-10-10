Я нашел ошибку
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
По поручению главы города ресурсоснабжающие компании вдвое увеличили количество своих аварийных бригад.
В Самаре увеличено до 21 число аварийных бригад
Глава региона подчеркнул: всех их объединяет любовь к Родине, к нашей стране, желание помогать нашим бойцам в выполнении задач СВО.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации"
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы

10 октября 2025 17:59
112
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.

Практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс развеял миф о том, что работа всегда должна приносить удовольствие, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.

Он объяснил, что многие наслышаны от коучей и псевдопсихологов о том, что, найдя дело по душе, «не придется больше работать», но на практике такого идеального варианта может просто не существовать. А если и существует, то его приходится долго искать, меняя одно место за другим.

Даже когда человек находит работу, которая ему действительно нравится, со временем он сталкивается и с ее минусами: могут возникать конфликты, накапливаться усталость или нарастать рутина.

Психолог также подчеркнул, что любимое дело не всегда приносит высокий доход и это само по себе может стать источником напряжения. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025, 16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры. Здравоохранение
153
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
10 октября 2025, 15:02
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи. Здравоохранение
181
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
10 октября 2025, 14:46
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях. Здравоохранение
188
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
77
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
274
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
233
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
516
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
785
