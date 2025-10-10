Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы

112

Практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс развеял миф о том, что работа всегда должна приносить удовольствие, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.

Он объяснил, что многие наслышаны от коучей и псевдопсихологов о том, что, найдя дело по душе, «не придется больше работать», но на практике такого идеального варианта может просто не существовать. А если и существует, то его приходится долго искать, меняя одно место за другим.

Даже когда человек находит работу, которая ему действительно нравится, со временем он сталкивается и с ее минусами: могут возникать конфликты, накапливаться усталость или нарастать рутина.

Психолог также подчеркнул, что любимое дело не всегда приносит высокий доход и это само по себе может стать источником напряжения.

Фото: pxhere.com