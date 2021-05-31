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28 мая в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ были объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» Минтруда России. Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране.

В 2021 году конкурсной комиссией рассмотрено 167 кадровых практик и инициатив со всей России. В итоге определены 8 победителей и 30 призеров конкурса, в числе которых Единый региональный конкурс Самарской области.

– Мы делаем общее дело – развиваем систему управления и нашу страну. Без постоянного поиска новых технологий мы будем стоять на месте, - подчеркнул во время открытия мероприятия Дмитрий Баснак, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России. – Для нас очень важно, что в перспективе победители конкурса выступают как площадки для стажировок специалистов кадровых служб. Это необходимо чтобы постоянно обмениваться тем опытом, который есть в регионах и тиражировать лучшие практики.

- Для проведения конкурса мы выбрали актуальный формат, который ответил вызовам внешней среды: кадровая практика реализована в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Впервые профессиональный конкурс Самарской области был проведен в онлайн режиме, с применением дистанционных цифровых технологий, – отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Регистрация и прием документов в электронном виде происходили на платформе «Кадросфера 2.0». Благодаря этому расширилась география конкурса и увеличилось число его участников. А кроме того электронный формат приема документов оптимизировал процесс регистрации и рассмотрения материалов конкурсантов, обеспечил прозрачность и открытость процедуры оценивания и подсчета голосов.

Единый региональный конкурс позволил выявить лучших сотрудников и дал шанс этим участникам продвинуться по карьерной лестнице. Например, победитель в номинации «Лучший муниципальный служащий» получил повышение. А один из призеров в номинации «Лучший гражданский служащий» продвинулся по карьерной лестнице: от главного консультанта до начальника отдела информационных технологий управления записи актов гражданского состояния.

Победители и призеры в номинациях «Лучший гражданский служащий Самарской области», «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» и «Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области» получили денежное поощрение. Каждый участник конкурса получил возможность попасть в резерв управленческих кадров Самарской области.

Благодаря конкурсу была создана среда профессионального межведомственного нетворкинга для служащих разного уровня должностей. Такое общение позволяет делиться опытом, помогать в решении трудных задач и создавать совместные проекты для развития региона.

– Единый региональный конкурс Самарской области стал ежегодным! В 2021 году он пройдет под лозунгом: «От управления ресурсами к управлению талантами». Это тот региональный тренд, который соответствует национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов», – поделилась Наталья Баландина. – Главное условие для участия остается неизменным – любите то, что вы делаете, и тогда ваши практики и инициативы будут замечены!

В рамках конкурса была организована выставка кадровых практик, где можно было ознакомиться с лучшими инициативами со всей страны. Среди них была представлена практика Самарской области – Всероссийский форум по государственному управлению «Проектирование госуправления 4.0».