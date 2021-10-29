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Практически каждый третий кандидат рекомендует отказавшего ему работодателя своим знакомым

29 октября 2021 12:21
227
Практически каждый третий кандидат рекомендует отказавшего ему работодателя своим знакомым

Лучший способ создать нужное впечатление о компании даже у отклоненных кандидатов, по мнению работодателей, — обратная связь по итогам собеседования.

Практики формирования положительного имиджа компании в глазах соискателей, не прошедших конкурсный отбор, действуют в 14% компаний. Чаще остальных озабочены формированием позитивного впечатления банки (25%) и логистические компании (18%).

Среди мер по формированию положительного впечатления работодатели чаще всего называли обратную связь по итогам собеседования и доброжелательную манеру поведения на интервью.

Среди соискателей с опытом трудоустройства 31% рекомендовал компанию, где отклонили его кандидатуру, своим знакомым, друзьям и родственникам, настолько приятное впечатление оставило после себя общение с представителями работодателя. Чаще остальных рекомендуют своему близкому окружению работу в компании, отказавшей им, россияне в возрасте до 24 лет (35%).

Получили отказ по итогам собеседования? Смотрите, что нужно выяснить, чтобы получить оффер на следующем интервью.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активное население из всех кругов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 271
  • Время проведения: 24 сентября — 21 октября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Опрос

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