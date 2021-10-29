Практически каждый третий кандидат рекомендует отказавшего ему работодателя своим знакомым

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Лучший способ создать нужное впечатление о компании даже у отклоненных кандидатов, по мнению работодателей, — обратная связь по итогам собеседования.



Практики формирования положительного имиджа компании в глазах соискателей, не прошедших конкурсный отбор, действуют в 14% компаний. Чаще остальных озабочены формированием позитивного впечатления банки (25%) и логистические компании (18%).



Среди мер по формированию положительного впечатления работодатели чаще всего называли обратную связь по итогам собеседования и доброжелательную манеру поведения на интервью.



Среди соискателей с опытом трудоустройства 31% рекомендовал компанию, где отклонили его кандидатуру, своим знакомым, друзьям и родственникам, настолько приятное впечатление оставило после себя общение с представителями работодателя. Чаще остальных рекомендуют своему близкому окружению работу в компании, отказавшей им, россияне в возрасте до 24 лет (35%).



Получили отказ по итогам собеседования? Смотрите, что нужно выяснить, чтобы получить оффер на следующем интервью.



В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активное население из всех кругов страны.