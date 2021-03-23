Пожарные извещатели устанавливают в домах многодетных семей в Шенталинском районе

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В феврале администрация Шенталинского района начала работу по бесплатной установке автономных пожарных извещателей (АПИ) в домах многодетных семей и домах, где проживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Было установлено 22 таких прибора в 11 домах.

В марте работа по установке АПИ продолжилась, и еще 8 жилых домов оборудовали полезным прибором, который способен спасти жизнь.

Пожарный извещатель – это специальный датчик, который в случае возникновения задымления предупредит об опасности мощным звуковым сигналом.

Автоматизированные пожарные извещатели были приобретены за счет средств районного бюджета.

Работа по установке автономных пожарных извещателей в районе будет продолжена, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС