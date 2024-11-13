Пожарно–тактическое занятие по ликвидации последствий ДТП прошло в Шигонском районе

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Умения и навыки, необходимые для ликвидации последствий ДТП, успешно отработали пожарные-спасатели.



Чтобы помощь при ДТП была оперативной и профессиональной, личный состав пожарно-спасательной части № 135 пожарно-спасательного отряда № 37 Шигонского района государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам ГО, пБ и ЧС" постоянно повышает свои знания, проходя различные обучения и проводя тренировки.

Так, в ноябре в Шигонском районе прошло плановое занятие пожарных -спасателей пожарно-спасательной части № 135 Отряда по реагированию на дорожно-транспортные происшествия и ликвидации их последствий.

В ходе занятия дежурный караул провёл комплекс мероприятий по отработке действий при ликвидации последствий ДТП с привлечением сотрудников ГАИ и скорой медицинской помощи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"