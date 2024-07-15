Пожарно-тактические учения в Похвистневском районе пройдут 16 июля

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Мероприятие пройдёт под контролем первого заместителя руководителя регионального Департамента по вопросам общественной безопасности Игоря Ткаченко.

16 июля на территории Похвистневского района по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева пройдут пожарно-тактические учения по теме «Взаимодействие подразделений государственной противопожарной службы местных пожарно-спасательных гарнизонов при тушении пожаров и организации оперативно-служебной деятельности с подразделениями добровольной пожарной охраны».

По замыслу учений, в результате неконтролируемого пала сухой травы произошёл ландшафтный пожар с угрозой перехода на населенный пункт. Контролировать ход выполнения штабных задач, результат взаимодействия огнеборцев и ДПК будут первый заместитель руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Игорь Ткаченко и представители руководящего состава регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».