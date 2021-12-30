Поздравление Игоря Комарова с Новым годом и Рождеством

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Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти добрые праздники мы ждем с особой надеждой на возвращение к привычной жизни с долгосрочными планами и поездками, большими масштабными мероприятиями и дружескими встречами.

В уходящем году нам многое удалось сделать. Мы смогли сплотиться, стали мудрее, сильнее и терпимее. Мы стали внимательнее к коллегам, к родным и близким.

Какой будет наша жизнь, каким будет следующий год, конечно, зависит от нас: от нашей целеустремлённости и трудолюбия, человечности, желания помочь, доброты и веры. Веры в себя и в Россию.

Надеюсь, в грядущем году у нас будет больше поводов для радости, будут тёплые встречи с друзьями и близкими даже из самых отдаленных регионов нашей большой страны. И 2022-й год, объявленный годом народного искусства и культурного наследия, подарит нам яркие позитивные эмоции, возможность путешествовать и продолжать знакомиться с богатейшей культурой России.

Дорогие друзья, пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!