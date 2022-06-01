Поздравление Дмитрия Азарова с Международным Днем защиты детей

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Дорогие земляки!



Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот праздник в нашей стране и Самарской области вызывает особые чувства. Ведь дети всегда были и остаются нашей важнейшей ценностью, источником неиссякаемой радости и самых светлых надежд. И от нас, взрослых, зависит, какими они вырастут, кем станут, в какое будущее мы их поведем.



Защита жизни, здоровья и прав каждого ребенка – одна из первостепенных задач государства и общества, приоритетное направление в деятельности педагогов, врачей, социальных работников. Наша обязанность – создать необходимые условия для всестороннего развития малышей и подростков, помочь им поверить в себя и дать возможность реализовать свои таланты и способности. На это направлены национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», реализуемые по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина, а также программа «Десятилетие детства». Ежегодно для семей с детьми появляются дополнительные меры поддержки.



В сложном современном мире подрастающее поколение подвержено многим негативным влияниям и опасностям. И потому с такой тревогой, сочувствием и болью самарцы восприняли трагедию детей Донбасса. И я горжусь тем, что наши земляки дружно откликнулись на призыв о поддержке семей, покинувших свою родную землю, чтобы обрести свой второй дом на волжских берегах.



Уверен, что вместе мы в силах сделать все для того, чтобы наши дети были окружены атмосферой любви, заботы и внимания, чтобы они учились и воспитывались в благополучной социальной среде, чтобы они стали умными, здоровыми, ответственными людьми, настоящими гражданами нашей великой страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям, дорогие мои земляки, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра!



Губернатор Самарской области Д.И. Азаров