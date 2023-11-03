Поздравление полномочного представителя с Днём народного единства

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Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

4 ноября – важная дата в судьбе России, в становлении нашей страны. И сегодня мы снова отстаиваем нашу независимость, духовные ценности, культуру, историю.

Уверен, что и с этим вызовом мы справимся, так как у нас есть главное – единство. Каждый из нас понимает, что от сплоченности, стремления к созиданию, внимательного отношения друг к другу, готовности протянуть руку ближнему зависит благополучие нашей Родины. Мы все – один народ, у нас общая жизнь, общая судьба.

Желаю вам крепкого здоровья, силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Игорь Комаров