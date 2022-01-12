Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ваши данные могут использовать для оформления микрозаймов, регистрации компаний, а также сим-карт для совершения мошеннических действий с данных телефонных номеров.
ГУ МВД СО: мошенники могут воспользоваться данными покупателей поддельных сертификатов о вакцинации
Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6 процента
Артиста мертвым обнаружил его друг, который приехал к нему домой после того, как Герилович несколько дней не выходил на связь.
Актер Алексей Герилович, снимавшийся в "Глухаре" и "Универе", найден мертвым в своей квартире в Москве
10 января 2022 года вступили в силу изменения в ст.264² Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Госавтоинспекция Самарской области информирует об изменениях в УК РФ
Женщина  пояснила, что  во время звонка находилась  в состоянии алкогольного опьянения, и не отдавала отчет своим действиям.
Тольяттинка задержана за ложное сообщение  о минировании
Вице-президент "АвтоВАЗа" Морне: продажи обновленной Lada Vesta начнутся к середине года.
Продажи обновленной Lada Vesta начнутся в 2022 году
Участником волонтерской программы может стать гражданин России в возрасте от 16 до 70 лет.
Продолжается регистрация на волонтерскую программу фестиваля «Российская студенческая весна»
В данный момент Куравлеву для дыхания не нужен аппарат ИВЛ. Актер остается в реанимации.
Леонида Куравлева экстренно прооперировали
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.53
-0.31
EUR 84.67
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России

12 января 2022 13:00
158
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Российской Федерации!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры и с юбилеем - 300-летием российской прокуратуры!

    Три века прокуратура работает как один из важнейших государственных институтов нашей страны, являясь гарантом законности и правопорядка в обществе.

    Роль надзорного ведомства заметна и значима практически во всех отраслях правового регулирования.

    В сфере особого внимания - соблюдение прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности на транспорте, законность в оборонно-промышленном комплексе и многие другие вопросы.

    Профессионализм, высокая компетентность, преданность долгу сотрудников прокуратуры обеспечивают эффективную защиту законных прав и интересов граждан и государства, способствуют консолидации общества.

    От должной организации вашей работы и принципиальной позиции во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической жизни в России в целом и в нашем Приволжском федеральном округе и позитивные изменения в жизни людей.

    От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы и новых успехов в деле служения России!

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский зоопарк получил лицензию
12 января 2022, 13:39
Самарский зоопарк получил лицензию
Зоопарк будет расти, развиваться и радовать жителей Самарской области. Общество
167
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022, 10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных... Туризм
224
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022, 13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 11 пациентов умерли и 912 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
459
В центре внимания
Самарский зоопарк получил лицензию
12 января 2022  13:39
Самарский зоопарк получил лицензию
177
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
12 января 2022  13:00
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
155
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
226
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022  13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
462
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022  12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
814
Весь список