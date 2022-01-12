Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России

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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры и с юбилеем - 300-летием российской прокуратуры!

Три века прокуратура работает как один из важнейших государственных институтов нашей страны, являясь гарантом законности и правопорядка в обществе.

Роль надзорного ведомства заметна и значима практически во всех отраслях правового регулирования.

В сфере особого внимания - соблюдение прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности на транспорте, законность в оборонно-промышленном комплексе и многие другие вопросы.

Профессионализм, высокая компетентность, преданность долгу сотрудников прокуратуры обеспечивают эффективную защиту законных прав и интересов граждан и государства, способствуют консолидации общества.

От должной организации вашей работы и принципиальной позиции во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической жизни в России в целом и в нашем Приволжском федеральном округе и позитивные изменения в жизни людей.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы и новых успехов в деле служения России!