Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем гражданской обороны

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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

4 октября – День образования гражданской обороны.

Более девяноста лет гражданская оборона стоит на защите благополучия государства, граждан и объектов экономики.

Сегодня в сложнейших условиях решаются задачи по обеспечению национальной безопасности от различных вызовов и угроз.

Силы и средства выполняют аварийно-спасательные работы, борются с пожарами, наводнениями и паводками, разминируют территории, оказывают гуманитарную помощь в новых регионах и приграничных субъектах. Это высоко оценивает руководство страны и общество.

Особо отмечу профессионализм и мужество личного состава по оказанию помощи населению Мариуполя, Волновахи, Лисичанска и Северодонецка. Специалисты достойно проявили себя при эвакуации населения Херсона и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС.

В этот день выражаю большую благодарность ветеранам гражданской обороны. Они щедро передают свой жизненный опыт, знания и профессионализм молодым сотрудникам.

Дорогие друзья, благодарю вас за службу и за преданность своему делу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра и мира!