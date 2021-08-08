Поздравление Дмитрия Азарова с Днем строителя 

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Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Благородная и созидательная профессия строителя во все времена пользовалась особым уважением. Строительная отрасль занимает важное место в экономике Самарской области и России в целом. Она служит драйвером развития территорий, что позволяет улучшать качество жизни наших граждан, благоустраивать наши города и сёла.

На решение этих задач направлен национальный проект «Жилье и городская среда», реализуемый по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина.

Несмотря на удар пандемии, негативно сказавшийся на деловой активности, наши строители сделали максимум возможного для того, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи. В прошлом году было продолжено строительство жилья и социальных объектов — больниц и поликлиник, школ, детских садов и спорткомплексов.

В два с лишним раза по сравнению с 2018 годом увеличена поддержка молодым семьям на приобретение жилья, существенно возросло число квартир, выделяемых для детей-сирот. Со значительным перевыполнением планов реализуется программа расселения людей из аварийного фонда. Ведется системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков.

За три последних года почти в 4 раза увеличились объемы средств, направляемых на решение жилищных проблем тружеников тыла, что позволило нам закрыть наш долг, долг совести перед этими заслуженными людьми.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, инициативу и ответственность, умение, невзирая на трудности, последовательно добиваться поставленных целей. Особую признательность хочу выразить ветеранам строительного комплекса. Ваш опыт и трудовые традиции, зримые результаты вашего многолетнего созидательного труда – вот тот капитал, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых высот в профессиональной деятельности!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров