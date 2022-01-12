Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника прокуратуры и 300-летием ведомства 

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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником и значимым юбилеем - 300-летием российской прокуратуры!

Учрежденное 12 января 1722 года по Указу Петра Первого, ведомство вот уже три столетия осуществляет надзор за соблюдением законов на территории нашей страны. Во все времена его лучших представителей отличали высочайший профессионализм, приверженность принципу справедливости, личная порядочность и преданность делу. И сегодня благодаря этим качествам и колоссальному опыту, накопленному многими поколениями сотрудников органов прокуратуры, вы надежно стоите на страже прав и свобод граждан, защищаете интересы государства, обеспечиваете законность и правопорядок во всех сферах жизни общества.

Ваша трудная, кропотливая и чрезвычайно ответственная работа, направленная на выявление преступлений в экономической и социальной сфере, противодействие коррупции, строгое соблюдение буквы и духа закона в области трудовых отношений, создание комфортных условий для ведения бизнеса является залогом опережающего роста экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, обеспечения безопасности наших земляков.

Хочу от всей души поблагодарить ветеранов ведомства, внесших неоценимый вклад в развитие губернии и страны в целом, всех сотрудников прокуратуры, бережно хранящих и преумножающих профессиональные традиции своих предшественников.

Уверен, что прокурорский корпус Самарской области и впредь будет служить гарантом эффективного решения задач, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, обеспечения верховенства закона на территории региона. Сердечно желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров