Поздравление Дмитрия Азарова с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации 

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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с 210-й годовщиной со дня образования войск правопорядка и пятой годовщиной со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Сердечно поздравляю вас с 210-й годовщиной со дня образования войск правопорядка и пятой годовщиной со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации!

27 марта является признанной датой рождения войск правопорядка, когда в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. Историческим преемником внутренних войск являются войска национальной гвардии Российской Федерации.

История войск национальной гвардии уникальна. Это летопись мужества, героизма, отваги и самопожертвования. Сегодня Росгвардия – это слаженная правоохранительная структура, качественно и эффективно выполняющая задачи по обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан России. Росгвардейцы стоят на защите национальных интересов государства, находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, защищают ключевые объекты инфраструктуры, выполняют воинский и служебный долг, зачастую рискуя своей жизнью.

Помимо этого, Росгвардия вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи Самарской области, её подготовку к военной службе и службе в правоохранительных органах.

Уважаемые сотрудники службы! От лица жителей губернии выражаю вам огромную благодарность за системную и добросовестную работу по сохранению правопорядка, защите жизни и здоровья людей от разного рода угроз. Особые слова благодарности – ветеранам, настоящим хранителям и продолжателям лучших традиций российского воинства, которые передают свой опыт молодому поколению.

Тепло и сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии Российской Федерации! От всей души желаю вам, членам ваших семей здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в делах во имя процветания нашего Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров