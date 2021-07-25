Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 

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Поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России.

Уважаемые офицеры, мичманы, матросы и ветераны ВМФ!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота и 325-летием ВМФ России!

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах. Созданный по указу Петра I Военно-Морской Флот имеет богатую историю и славные боевые традиции. Верность российских военных моряков Андреевскому флагу, их мужество и воинская доблесть, являющие собой высочайший образец патриотизма, преданности своему призванию, ответственности за судьбу страны, и сегодня вдохновляют нашу молодежь на ратный труд.

В условиях сложной международной обстановки грозная мощь ВМФ служит гарантом безопасности Российской Федерации, защиты ее национальных интересов, спокойной и мирной жизни наших граждан.

Самарская область гордится своими сынами, которые проходят службу на флоте, ветеранами, посвятившими жизнь защите морских рубежей России. Наш регион поддерживает постоянные шефские связи с гвардейским экипажем АПЛ «Самара». Многие наши земляки с честью отслужили на надводных кораблях и подводных лодках, проявив при этом высокую выучку, слаженность, готовность выполнить все поставленные перед ними учебно-боевые задачи. Эту эстафету достойно продолжают нынешние защитники Отечества.

Дорогие друзья! В этот праздничный день вы встретитесь с друзьями и сослуживцами, вспомните о дальних походах, расскажете своим детям и внукам о нелегких флотских буднях. Огромное вам спасибо за безупречную службу, патриотическое воспитание молодого поколения, за сохранение памяти об истории ВМФ, о бессмертных подвигах наших отцов и дедов.

От всей души желаю всем военным морякам, ветеранам ВМФ крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров