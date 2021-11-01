Поздравление Дмитрия Азарова с Днем судебного пристава 

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша служба играет важную роль в деле защиты государственных интересов и прав граждан, поддержания законности и реализации принципов справедливости.
На вас возложены большая ответственность и широкие полномочия по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных решений, взысканию долгов. Настойчивость, бескомпромиссность при выполнении служебных задач являются залогом успеха и достижения высоких результатов вашей работы.
Уверен, совместными усилиями мы сумеем создать все необходимые экономические, социальные, правовые условия для опережающего развития нашего региона и благополучия граждан.
Отдельные слова благодарности ветеранам ведомства, чей многолетний самоотверженный труд способствовал эффективному функционированию судебной системы нашего государства, утверждению буквы и духа закона в обществе.
Всему коллективу службы желаю крепкого здоровья, профессиональных побед, тепла семейного очага!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров