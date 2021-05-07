Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 

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Уважаемые работники отраслей связи!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона. Репортажи из заводских цехов, вести с полей и великих строек, новостные выпуски о самых важных событиях в области, стране и мире вдохновляли людей на трудовые достижения, а в годы Великой Отечественной войны — укрепляли веру нашего народа в Победу.

Сегодня многое изменилось, технологии шагнули далеко вперед. Но традиции ветеранов радио, которых всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему призванию, живы и поныне.

Работники отраслей связи являются профессионалами высочайшего уровня. Они находятся в авангарде технологического развития региона, активно участвуя в реализации инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национального проекта «Цифровая экономика».

Результатом проделанной в рамках нацпроекта работы стало вхождение Самарской области в топ-15 рейтинга российских регионов по качеству предоставления электронных госуслуг.

В год, объявленный Главой государства Годом науки и технологий, наши специалисты делают ставку на продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный рынок, привлечение в отрасль государственных средств, внебюджетных инвестиций, организацию масштабной подготовки и переподготовки кадров для развития цифровой экономики региона.

Уважаемые друзья! От результатов вашего труда во многом зависит доступность современных услуг связи, эффективность государственного управления, состояние социальной сферы и в конечном счете – устойчивое развитие экономики региона и качество жизни людей.

Искренне благодарю вас за ответственное отношение к делу, готовность к решению самых масштабных задач. Уверен, что вы и в дальнейшем будете способствовать обеспечению комфортной и благополучной жизни наших земляков, воплощению в жизнь стратегии лидерства Самарской области.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родного края, на благо России!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров