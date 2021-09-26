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Поздравление Дмитрия Азарова с Днем машиностроителя 

26 сентября 2021 14:42
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Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия, новых производственных достижений и успехов во всех начинаниях!

26 сентября 2021 года отмечается профессиональный праздник – День машиностроителя.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс, включающий в себя предприятия автомобилестроения, авиационно-космического и тяжелого машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, играет крайне важную роль в реализации планов опережающего развития Самарской области и России в целом.

Именно от машиностроения с его уникальными инновационными экспортными возможностями, как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей.

В машиностроительной отрасли Самарской области сегодня занято около 125 тысяч человек. Это высококвалифицированные, обладающие всеми необходимыми компетенциями и бесценным опытом специалисты, создающие будущее нашего региона и страны.

Прошедший год был сложным для всех сфер, и машиностроение – не исключение. Но благодаря поддержке Главы государства, решениям, принятым как на федеральном, так и на региональном уровне, самоотверженному труду коллективов машиностроительных предприятий продукция отрасли сохранила высокий уровень качества и конкурентоспособности как на российском, так и на зарубежном рынках.

Уважаемые друзья! Примите мою искреннюю благодарность за ваш профессионализм, ответственность, стремление соответствовать самым современным требованиям, предъявляемым сегодня к машиностроению.

Благодарю ветеранов машиностроительного комплекса, чьими выдающимися трудовыми заслугами по праву гордится Самарская область.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия, новых производственных достижений и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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