Поздравление Дмитрия Азарова с Днем машиностроителя 

26 сентября 2021 года отмечается профессиональный праздник – День машиностроителя.
Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Самарской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс, включающий в себя предприятия автомобилестроения, авиационно-космического и тяжелого машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, играет крайне важную роль в реализации планов опережающего развития Самарской области и России в целом.
Именно от машиностроения с его уникальными инновационными экспортными возможностями, как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей.
В машиностроительной отрасли Самарской области сегодня занято около 125 тысяч человек. Это высококвалифицированные, обладающие всеми необходимыми компетенциями и бесценным опытом специалисты, создающие будущее нашего региона и страны.
Прошедший год был сложным для всех сфер, и машиностроение – не исключение. Но благодаря поддержке Главы государства, решениям, принятым как на федеральном, так и на региональном уровне, самоотверженному труду коллективов машиностроительных предприятий продукция отрасли сохранила высокий уровень качества и конкурентоспособности как на российском, так и на зарубежном рынках.
Уважаемые друзья! Примите мою искреннюю благодарность за ваш профессионализм, ответственность, стремление соответствовать самым современным требованиям, предъявляемым сегодня к машиностроению.
Благодарю ветеранов машиностроительного комплекса, чьими выдающимися трудовыми заслугами по праву гордится Самарская область.
Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия, новых производственных достижений и успехов во всех начинаниях!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров