Поздравление Дмитрия Азарова с Днем химика 

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Уважаемые работники и ветераны химического комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика!

Самарская область является одним из важнейших центров химической промышленности России. Продукция таких предприятий, как «КуйбышевАзот», «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот» и других известна не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Составляя основу отрасли, одной из самых капиталоёмких в региональной экономике, предприятия химического комплекса реализуют масштабные проекты, направленные на создание самых современных производств и новых высокотехнологичных рабочих мест, модернизацию действующих установок.

Несмотря на серьёзные трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, наши химики смогли в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, сохранить уровень производства и продолжить инвестиционную деятельность. Реализованы масштабные инвестиционные проекты – такие, как установка по изготовлению серной кислоты и улучшенного олеума на «КуйбышевАзоте», производство нитриловых перчаток в Особой экономической зоне «Тольятти» и ряд других.

Предприятия химической промышленности активно участвуют в реализации национальных проектов «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Химическая отрасль Самарской губернии обеспечивает поступление значительной части налогов в областной бюджет, тем самым способствуя выполнению социальных программ и повышению благосостояния наших земляков.

Особую признательность вызывает ваш ответственный подход в отношении реализации экологических программ, системная работа по снижению негативного воздействия производств на окружающую среду.

Хочу искренне поблагодарить всех работников отрасли, ветеранов химического комплекса за высочайший профессионализм, ответственность, верность славным трудовым традициям, готовность щедро делиться с молодёжью своими знаниями и опытом. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать необходимую поддержку. Уверен, вместе мы и дальше будем делать всё, чтобы Самарскую область оставалась регионом-лидером, технологически передовым, инвестиционно привлекательным, комфортным для жизни краем.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо нашей родной губернии, на благо Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров