Я нашел ошибку
Главные новости:
В мире было продано более 70 млн копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.
Умер, получивший пять премий Grammy, Би Джей Томас
Серьезно пострадали две маленькие девочки.
В Барнауле лопнул батут, на котором прыгали дети
Из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы» и К°».
Самарская филармония приглашает на концерт «Скрипка + Скрипка»
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются грозы с сильным ветром
У персонала загородных лагерей проверяют знания в области пожарной безопасности.
Продолжается проверка детских лагерей региона на пожарную безопасность
Для извлечения тела водителя потребовалась помощь спасателей.
Сложился домкрат: водитель грузовика погиб ремонтируя автомобиль 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо нашей родной губернии, на благо Отечества!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем химика 
В Самаре заболели 58 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поздравление Дмитрия Азарова с Днем химика 

30 мая 2021 14:29
110
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо нашей родной губернии, на благо Отечества!

Уважаемые работники и ветераны химического комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика!

Самарская область является одним из важнейших центров химической промышленности России. Продукция таких предприятий, как «КуйбышевАзот», «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот» и других известна не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Составляя основу отрасли, одной из самых капиталоёмких в региональной экономике, предприятия химического комплекса реализуют масштабные проекты, направленные на создание самых современных производств и новых высокотехнологичных рабочих мест, модернизацию действующих установок.

Несмотря на серьёзные трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, наши химики смогли в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, сохранить уровень производства и продолжить инвестиционную деятельность. Реализованы масштабные инвестиционные проекты – такие, как установка по изготовлению серной кислоты и улучшенного олеума на «КуйбышевАзоте», производство нитриловых перчаток в Особой экономической зоне «Тольятти» и ряд других.

Предприятия химической промышленности активно участвуют в реализации национальных проектов «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Химическая отрасль Самарской губернии обеспечивает поступление значительной части налогов в областной бюджет, тем самым способствуя выполнению социальных программ и повышению благосостояния наших земляков.

Особую признательность вызывает ваш ответственный подход в отношении реализации экологических программ, системная работа по снижению негативного воздействия производств на окружающую среду.

Хочу искренне поблагодарить всех работников отрасли, ветеранов химического комплекса за высочайший профессионализм, ответственность, верность славным трудовым традициям, готовность щедро делиться с молодёжью своими знаниями и опытом. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать необходимую поддержку. Уверен, вместе мы и дальше будем делать всё, чтобы Самарскую область оставалась регионом-лидером, технологически передовым, инвестиционно привлекательным, комфортным для жизни краем.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо нашей родной губернии, на благо Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: с Днем химика Губернатор поздравление

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Все в ваших руках! Желаю вам уверенности на пути к поставленным целям, новых побед и успехов!
26 мая 2021, 15:31
Поздравление министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна с окончанием учебного года
Все в ваших руках! Желаю вам уверенности на пути к поставленным целям, новых побед и успехов! Образование
682
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021, 14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы! Общество
787
Желаю вам всем крепкого здоровья, признания со стороны коллег врачей.
12 мая 2021, 18:56
Поздравление министра с Международным днем медицинской сестры
Желаю вам всем крепкого здоровья, признания со стороны коллег врачей. Здравоохранение
607
В центре внимания
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
472
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
201
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области
30 мая 2021  10:10
Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области
Выборы в Самарской области
263
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
632
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
637
Весь список