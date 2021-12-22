Поздравление Дмитрия Азарова с Днем энергетика

102

Уважаемые работники энергетического комплекса Самарской области!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Энергокомплекс служит фундаментом укрепления экономического потенциала, социальной сферы, улучшения условий жизни населения Самарской области и страны в целом. Именно труд энергетиков, построивших Жигулевскую ГЭС и множество других объектов, позволил превратить нашу губернию в мощный центр автомобилестроения, нефтехимии, производства авиационной и космической техники.

Сегодня наши энергетики продолжают ударно работать над повышением энергобезопасности региона и энергоэффективности экономики. В их активе — переустройство высоковольтных линий в ходе строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное, железнодорожного пути до границы площадки Особой экономической зоны, решение многих других текущих и перспективных задач.

В губернии активно развивается «зеленая» энергетика, доля которой непрерывно растет за счет эксплуатации солнечных электростанций и строительства сети ветроэлектростанций.

Залогом дальнейшего развития отрасли служит реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, инвестиционных программ с учетом положений и требований Энергетической стратегии Российской Федерации.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, высочайшую ответственность, вашу неисчерпаемую созидательную энергию, которой вы щедро делитесь с нашими земляками. Огромное спасибо ветеранам отрасли, чьи славные трудовые традиции продолжает наша молодежь.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров