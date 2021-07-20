Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 

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Дорогие земляки!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с 55-летием Волжского автомобильного завода!

АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.

Старшее поколение с особой теплотой вспоминает легендарную «единичку»- ВАЗ-2101 «Жигули», ставшую действительно народным автомобилем. Потом были другие модели, полюбившиеся многим нашим автомобилистам и занявшие достойное место в истории отечественного автомобилестроения.

За последние десятилетия завод пережил немало испытаний. И именно в такие судьбоносные моменты мы всегда ощущали государственную поддержку, личную заинтересованность Президента страны Владимира Владимировича Путина, которая сыграла решающую роль в сохранении производственного и кадрового потенциала нашего прославленного предприятия.

Сегодня АО «АВТОВАЗ» — это не только флагман российского автопрома, но и одно из крупнейших автомобильных производств в мире. Поэтому сложность и масштаб задач, стоящих перед предприятием, требуют от коллектива завода максимальной сплоченности, высочайшего профессионализма и нацеленности на результат.

С каждым годом АВТОВАЗ становится более мобильным, эффективным и конкурентоспособным, что регулярно подтверждается автомобильными новинками. Немаловажно и то, что руководство завода берет на себя обязательства по улучшению условий труда заводчан, четко исполняет коллективный договор.

Уверен, у завода есть все необходимое, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста и укрепить позиции не только на российском, но и на глобальном рынке.

От всей души желаю вазовцам, всем нашим землякам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в работе на благо родного города, региона, на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров