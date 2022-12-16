Поздравь солдата с Новым годом: в Самарской области проходит онлайн-акция «От сердца Губернии»   

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С 13 по 18 декабря 2022 года в рамках региональной части Всероссийского проекта «Ёлка России», посвящённого Году культурного наследия народов России, в Самарской области проходит ОНЛАЙН-АКЦИЯ «От сердца Губернии».



Акция даёт возможность каждому жителю Самарской области написать новогодние поздравления, пожелания, выразить слова поддержки мобилизованным. Собранные в рамках акции тексты будут напечатаны на миниатюрных открытках, которые украсят живые ёлки, размещенные в воинских частях Самарской области.



́Тексты для открыток-пожеланий (объём не более 100 знаков с пробелами) с указанием имя отправителя, муниципального образования, возраста направляются на официальный адрес электронной почты акции elka63@samddn.ru или в л/с группы «Дом дружбы народов Самарской области» с пометкой «От сердца губернии» до 18 декабря 2022 года.



Репост приветствуется!

Фото: пресс-служба правительства СО