Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей

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Аккаунт в социальной сети Clubhouse под ником «Алла Пугачева» не принадлежит певице. Об этом РБК сообщила ее концертный директор Елена Чупракова.



«Аллы Борисовны нет в сети Clubhouse», — заявила она.



Неизвестный, выдавая себя за Пугачеву, несколько часов разговаривал с пользователями, часть записи была опубликована на YouTube. Meduza пишет, что «Пугачева» также спела в соцсети песню «Позови меня с собой».



Clubhouse — набирающая популярность социальная сеть, в которой можно общаться только с помощью голоса. Всего за неделю число новых пользователей в Clubhouse выросло почти в 20 раз. Приложение в России скачали уже 137 тыс. раз.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» / РБК

