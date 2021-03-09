Повреждения автомобиля по вине коммунальщиков, предлагают включить в ОСАГО

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Депутаты Госдумы выступили с предложением включить в ОСАГО повреждения автомобилей, полученные по вине дорожных или коммунальных служб. К необходимости расширить ОСАГО их подтолкнули многочисленные жалобы граждан.

Инициаторами предложения стали депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Оно было направлено в РСА (Российский союз автостраховщиков) и ЦБ. В Центробанке данное предложение не поддерживают, считая, что расширение страховки приведет к росту стоимости ОСАГО. В РСА тоже против, но признали наличие проблемы.

Член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский считает, что с правовой точки зрения данное предложение является экзотическим, так как свою гражданскую ответственность страхуют водители. Коммунальные службы, которые не сбивают сосульки и не следят за территорией, это юридические лица и они должны страховать свою профессиональную ответственность, но это должно быть сделано не в рамках ОСАГО.

Что касается практической стороны этого вопроса, ответчиком чаще всего выступает определенная организация, которая, например, эксплуатируют здание или территорию возле него и должна обеспечивать безопасность. С этой организации и взыскивается компенсация. При этом эксперт согласился, что водителям, чей автомобиль пострадал по вине коммунальных служб, сложно добиться компенсации, так как приходиться в суде противостоять подготовленным юристам компаний, передает samarskie-voditeli.ru.