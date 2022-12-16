Поволжье - в десятке мест, где заваривают самый вкусный чай в России

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15 декабря отмечают Международный день чая. Кто из нас не любит этот напиток, придающий особый вкус беседе и добавляющий силы в путешествиях? Не секрет, что в разных регионах России есть свои традиции по составлению букета и способу заваривания чая.



Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел опрос в соцсети VK: где наши подписчики пили самый вкусный чай? Результаты опроса публикуем здесь.



1. На первом месте оказался Крым - за него проголосовало 27% подписчиков. Первые кустики чая в Крыму высадили еще в 1814 году, в Никитском ботаническом саду, с тех пор крымский чай радует местных чаеманов и их гостей многие годы.

2. Краснодарский край на втором месте- за "хороший краснодарский"который проголосовало 25% участников опроса. И правда, кубанское разнотравье и медосборы добавляют особый аромат чаю, как традиционному, так и искусно составленному, купажированному.

3. Чаи Центральной России заняли третье место, получили 13% голосов. Традиция чаепитий здесь древняя, она идет еще с 18 столетия, а в 19 веке семьи стали собираться за столом у большого самовара.

4. Кавказ чуть-чуть отстает , за него проголосовали 12% подписчиков. Здесь пьют и черный, и зеленый, и травяной чай, причем у каждого этноса - свои традиции, свои рецепты. Кто-то кладет в чай чабрец, а кто-то - перец и соль.

5. Чай на Байкале выбрали 9% проголосовавших. Причем любят здесь как обычный, черный чай, так и знаменитый Саган-дайля, напиток тибетских монахов, целебный, восполняющий силы и утоляющий жажду.

6. За Поволжье проголосовало 5% любителей чая. Говорят, что чай сюда привезли еще монгольские завоеватели в XIII веке. Но широчайшую популярность он обрел в XVII веке, когда Россия наладила торговые связи с Китаем

7. Дальний Восток для чаепития выбрали 4% респондентов. Кроме знакомых нам сортов, здесь пьют еще особый курильский чай, считающийся мощным антиоксидантом.

8. Алтай и местный чай полюбился 2% участникам опроса. Чай на Алтае особенный, он готовится из сбора трав, корней и плодов растений. Есть несколько сортов: для снижения и контроля веса, для поддержания нервной системы, для очищения организма.

9. Карелия как место для чаепития интересна тоже 2% отвечавших. Здесь также есть местная специфика: в последние годы здесь пьют не только обычные виды чая, но и знаменитый иван-чай, приготовленный из кипрея, растения, обладающего множеством полезных свойств.

10. Камчатка - выбор 1% участников опроса. Когда-то чайные плиты здесь были меновой единицей - и очень ценной. Сегодня здесь тоже пьют не только всем знакомые сорта, но и иван-чай. Считается, что он даже полезнее материкового, так как произрастает в горах, а горные дикоросы набирают больше полезных веществ.