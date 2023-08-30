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Поверил мошеннику: тольяттинец хотел закупить мясо и лишился больше миллиона рублей

30 августа 2023 09:52
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Потерпевший передал деньги за продукт, но так и не получил товар.

В отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти за помощью обратился местный житель, работающий в сфере торговли, который сообщил, что познакомился с мужчиной, который пообещал ему поставку мясной продукции из другого региона. Потерпевший передал денежные средства за продукт, но так и не получил товар. Сумма причинённого ущерба составила свыше миллиона рублей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность мошенника - жителя Самары и задержали его.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления молодой человек сознался в противоправном деянии и пояснил, что ввел потерпевшего  в заблуждение, не собирался возвращать деньги и потратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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