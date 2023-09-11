Повар из Самары пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены состязались в девяти видах спорта. Всего был разыгран 91 комплект наград.
Спортсмены Самарской области стали участниками международных игр «Навстречу Евразиаде»
Председатель НСЗП Шапкин заявил, что живой квас нужно продавать по паспорту.
Эксперт предупредил об алкоголе в живом квасе
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С.
12 сентября в Самарской области местами умеренный дождь, до +18°С
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS.
beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста.
Объявлен прием заявок на Iтворческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет.
В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»
Анастасия стала третьей теннисисткой из Самарской области, победившей на юниорском турнире Большого шлема.
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева - победительница юниорского «US Open» в парном разряде
11 сентября — Всероссийский день трезвости.
Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Повар из Самары пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

11 сентября 2023 09:33
447
Повар из Самары пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся на кулинарном ринге и соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

В числе участников кастинга оказался 33-летний Сергей Горбунов из Самары. На кастинг в шоу Сергей принес говяжьи ребра в соусе демиглас с кукурузной полентой и пармезаном. 

Если Сергею Горбунову удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы. 

Удастся ли Сергею из Самары пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня, 11 сентября, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
207
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
218
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
674
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
658
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023  17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
514
Весь список