Потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 1999 года

Россияне в сентябре 2025 года сократили потребление алкоголя, достигнув минимального показателя с 1999 года.

Об этом свидетельствуют открытые данные и информация Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, по итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. До этого, как утверждает РИА Новости, потребление алкоголя в расчёте на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году.

При этом уточняется, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного, а в 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор.