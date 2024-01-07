Посылка в Снежное: Лидия Рогожинская исполнила мечту четырехлетней принцессы

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В преддверии новогодних праздников Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря акции граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.



Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская случайным образом выбрала на елке шар-открытку, принадлежавший Анастасии из города Снежное Донецкой Народной Республики. Четырехлетняя девочка любит наряжаться в красивые платья, а также рисовать. В скором времени посылка с кружевным платьем, маркерами и карандашами прибудет в город-побратим.



Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек, сообщает Минспорта региона.