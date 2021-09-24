Поступила первая заявка на осенний конкурс Губернаторского проекта «СОдействие»

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1 сентября 2021 стартовал прием заявок на участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие»).

Первый пакет документов уже поступил на рассмотрение, причем от населенного пункта, который уже участвовал в программе. Самыми организованными оказались жители сельского поселения Девлезеркино Челно-Вершинского муниципального района. В 2019 году они уже победили в конкурсе с проектом благоустройства местного дома культуры. В планах – продолжить работу.



Дом культуры села Девлезеркино был введен в эксплуатацию в 1970 году. С тех пор капитально клуб не ремонтировался, осуществлялось частичное восстановление. Так, в 2010 году была частично восстановлена кровля над концертным залом, привели в порядок сам концертный зал, в 2017 году отремонтировали помещение большого концертного зала и фасада, а в 2019 – фойе. Сейчас требуется восстановление кровли клуба и части стены, замена окон. Именно на эти моменты обратили внимание жители села, формируя заявку на участие в Губернатороском проекте «СОдействие», подчеркнув, что сельский дом клуб для них не только культурный, но и социальный центр. На базе ДК функционирует библиотека, отделение центра социального обслуживания, администрация сельского поселения Девлезеркино.



Губернаторский проект «СОдействие» – площадка для активных жителей региона, которые готовы объединить людей, чтобы реализовать конкретные идеи, направленные на улучшение инфраструктуры того или иного общественного пространства, повышение уровня жизни людей, их социального комфорта. Проект «СОдействие» – это помощь в благоустройстве дворов и парков, ремонте дорог и систем водоснабжения, установке освещения и охране окружающей среды. Конкретную сферу выбирают сами люди, главное, чтобы проект был действительно общественным, развивал социальную инфраструктуру. Поддержка социально-значимых инициатив жителей региона – задача, которую неоднократно ставил Дмитрий Азаров перед главами муниципальных районов, и именно она лежит в основе проекта «СОдействие».



То, что проект работает и востребован жителями, подтверждает статистика. Количество реализованных проектов за весь период работы программы «СОдействие» – более 500, а количество заявок и уровень софинансирования из внебюджетных источников увеличились в 3 раза.



Жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе «СОдействие» и преобразить территорию, которая, по их мнению, нуждается в благоустройстве. Приём заявок будет осуществляться конкурсной комиссией до 1 ноября 2021 года. Подробная информация о правилах участия в проекте «СОдействие» размещена на сайте Правительства Самарской области.