Пострадавшую в ДТП с блогером Билом отключили от ИВЛ, но она остается в медикаментозной коме

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Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в массовом ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС рассказал адвокат Андрей Князев, представляющий интересы пострадавшей и ее семьи.

"Артемова находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме. У нее открытые переломы ног и внутренние разрывы органов", - сказал он.

По словам адвоката, он подаст жалобу на избранную предполагаемому виновнику ДТП меру пресечения. По его мнению, суд должен был избрать блогеру домашний арест. "Также мы будем добиваться официального признания Артемовой потерпевшей. Пока этого не произошло. Мы также готовы принять материальную помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье, чтобы ей компенсировали материальный ущерб. Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, этого даже сами врачи не знают", - заключил он.

Михаил Джапаридзе/ТАСС