Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в Москву

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Девочку Ангелину, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, перевезут в Москву. Об этом 17 июля сообщил источник «Известий».

На данный момент она находится в Детской краевой клинической больницы (ДККБ) в Краснодаре. Ее отправят в столицу, когда состояние стабилизируется.

Ранее в этот день девочку доставили вертолетом из Темрюкской центральной районной больницы в реанимацию ДККБ. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании.

В руководстве Краснодарского края сообщили, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма в состоянии средней тяжести.

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