Поспорил на бутылку водки. Россиянин залез на городскую ёлку за звездой и свалился. Видео

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В Любиме Ярославской области очевидцы сняли на видео, как пьяный мужчина в порыве молодецкой удали взбирается на главную новогоднюю ель города, передает Лайф. Его целью была звезда — он поспорил с другом на бутылку водки, что достанет украшение.

На кадрах видно, как мужчина взобрался на самую верхушку новогоднего дерева. Пытаясь снять украшение, он не учёл своё состояние и законы физики — и рухнул вниз, обломав верхушку ели и сорвав шары и гирлянды. Благодаря ветвям, которые смягчили удар, пьяный вандал не пострадал. Жители города надеются, что его личность установят и он понесёт наказание.

— Поломанные ветки, сорванные игрушки и электрогирлянда. Плевок в душу и неуважение к жителям, своим же друзьям, соседям и родственникам… Невозможно подобрать достойного эпитета сотворившим этот поступок, — возмущаются горожане в социальных сетях.

Фото: соцсети