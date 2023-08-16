Последняя неделя приёма заявок на второй Кейс-чемпионат Молодежной программы FINOPOLIS.365

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Ваши заявки ждут до 21 августа!



Кейс-чемпионаты Молодежной программы FINOPOLIS.365 — это уникальная возможность изучить материалы Финтех Хаба Банка России, познакомиться с профессионалами финансовой индустрии, погрузиться в атмосферу активной командной работы и даже посетить FINOPOLIS 2023!



До 25 августа Финтех Хаб предлагает дистанционное самостоятельное обучение по треку «Финансовые технологии и инновации в платежах».



С 26 по 31 августа пройдет тестирование, по результатам которого мы выберем лучших участников и сформируем команды для участия в кейс-чемпионатах Молодежной программы FINOPOLIS.365.



С 5 по 14 сентября подготовка команд к защите



15 сентября очная защита проектов на площадке СГЭУ в Самаре.



Победители кейс-чемпионатов получат возможность принять участие в ключевом мероприятии финтех-отрасли России — форуме FINOPOLIS 2023.

Фото: департамент информационной политики СО