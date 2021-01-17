После спасения упавшего на рельсы в метро ребенка машинист обратился к россиянам

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В прошедший понедельник на станции метро "Бабушкинская" в Москве мальчик упал на рельсы, однако, один из сотрудников метро успел вовремя отреагировать и остановил состав, после чего, обесточил рельсы и спас ребенка.

В результате данного происшествия машинист выступил с важными замечаниями к россиянам:

"Не бегите с детьми и колясками. Ситуации, когда мамочка в последнюю секунду ввозит в вагон коляску, а сама стоит на станции, или когда родитель забегает в поезд на закрытие дверей, а ребенок позади — происходят довольно часто. С детьми в поездке нужно быть внимательным вдвойне и не оставлять их без присмотра", — пояснил он.

В то же время машинист пояснил, что в произошедшей ситуации с падением мальчика на рельсы действовал интуитивно, так как он не может предвидеть всего.

"Но тут, я даже сам не осознавая, считал, что какое-то несоответствие. То есть ребенок шел сначала нормально, а потом резко поменял траекторию движения. Реакция сработала сама собой, я не думал: "Что? Как? Почему? Что делать?". Все произошло автоматически", — пояснил он.

В заключение машинист осоветовал пассажирам не торопиться, а в случае, если двери вагона начнут закрываться, остаться на станции и ожидать прибытия следующего поезда, пишет ПроГородСамара.