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После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить выплаты от государства. Прежде всего это относится к нетрудоспособным гражданам, которые находились на иждивении умершего. Об этом сообщила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова, передают "Известия".

«По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию», — приводит 2 мая слова эксперта агентство «Прайм».

По словам Филипповой, размер этой пенсии определяется по количеству пенсионных баллов, накопленных умершим в системе обязательного пенсионного страхования, либо исходя из размера его денежного содержания в отношении членов семей военных, либо в твердой сумме.

Если покойный был включен в систему финансирования накопительной пенсии (касается людей 1967 года рождения и моложе, а при некоторых условиях — мужчин 1952 и женщин 1957 года рождения и моложе), имеет средства пенсионных накоплений на специальной части лицевого счета в Пенсионном фонде России (ПФР) и не успел обратиться за назначением ему накопительной пенсии, эти деньги выплачиваются его правопреемникам, рассказала эксперт.

«Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений», — отметила она.

В случае, если умерший не сделал такого распоряжения, правопреемниками по законодательству становятся дети, супруг и родители, а при их отсутствии — сестры, братья, дедушки, бабушки и внуки (все — в равных долях), добавила Филиппова.

Если причиной смерти стал несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении умершего, имеют право на единовременную и ежемесячные страховые выплаты.

Единовременная выплата назначается в размере 1 млн рублей и делится между получателями, в их число также входят родители и супруг умершего и его несовершеннолетние дети (а учащиеся — до 23 лет). Филиппова уточнила, что ежемесячные выплаты назначаются в размере, определяемом заработком покойного.

Также эксперт напомнила, что лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выдается социальное пособие на погребение. Его размер определяется субъектом России, а выплата осуществляется из средств Фонда социального страхования, Пенсионного фонда РФ или из бюджета. Филиппова также добавила, что в некоторых регионах в случае смерти члена семьи могут быть предусмотрены и иные выплаты.

8 апреля нотариус Анна Корчемкина рассказала, что наследники первой очереди могут лишиться квартиры, на которую имели законное право, если не предпримут необходимых действий по вступлению в наследство. Она отметила, люди часто думают, что их право наследования недвижимости возникнет автоматически, поэтому пропускают отведенный на оформление недвижимости срок и лишаются имущества.

Фото: Depositphotos/"Известия"