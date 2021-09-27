После небольшого потепления самарцев снова ждут холода

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Осень на этой неделе не порадует самарцев теплой погодой. Сегодня, 27 сентября, воздух днем прогреется до 14 градусов, возможны дожди.



В ночь на вторник, 28 сентября, снова местами небольшой дождь. Похолодает до нуля. Рано утром – не выше пяти градусов. Днем потеплеет лишь до 12 градусов. Дождей синоптики не обещают.



В ночь на среду, 29 сентября, осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до нуля. Местами по области прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Днем тоже без дождей, не теплее 12 градусов.