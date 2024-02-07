Посчитано, сколько жители Самары тратят на свидания

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Аналитики Авито провели опрос в преддверии Дня Всех Влюбленных и выяснили, что 44% жителей Самары ходят на свидания и тратят на них от 2 до 5 тысяч рублей. Опрошенные также рассказали, как часто и где они предпочитают проводить романтические встречи, и кто должен платить на свидании — мужчина или женщина.

Из тех жителей Самары, кто открыт к отношениям, 44% периодически ходят на свидания. Причем 9% посещают романтические встречи часто — 2-3 раза в неделю. В основном это молодежь 18-24 лет и преимущественно мужчины (10% против 6% женщин). 8% ходят на свидания раз в неделю, 5% — два-три раза в месяц. Также 8% ответили, что посещают такие встречи раз в месяц, 4% — раз в пару месяцев, и еще 3% выбираются на свидания несколько раз в год. Не ходят на свидания совсем 37% респондентов.

Большинство опрошенных готовы тратить на свидания и на подготовку к ним от 2 до 5 тыс. рублей в месяц (45%). В эту сумму входит не только сам романтический вечер, но образ для встречи — одежда, укладка, макияж. От 5 до 10 тыс. рублей могут комфортно потратить на свидания 22% жителей Самары — среди них больше мужчин, чем женщин (28% против 18%). Больше этой суммы готовы отдавать 6%, причем в этой категории преобладают молодые люди. Менее 2 тыс. рублей согласны тратить на свидания 20% респондентов.