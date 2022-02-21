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Порядка 61 тысячи жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию

21 февраля 2022 14:41
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Положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили у небольшого количества прибывших в Россию жителей Донбасса. 

Порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в самопровозглашенных республиках в минувшую пятницу эвакуации. Об этом журналистам сообщил в понедельник врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает ТАСС.

Чуприян также сообщил, что за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами из Донбасса в другие регионы России. "Таким образом, география расширяется", - отметил врио министра.

Более 1 тыс. жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, получили выплаты в размере 10 тыс. рублей, рассказал Чуприян. 

Для оказания материальной помощи прибывающим в РФ жителям Донбасса предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. На эти цели правительству Ростовской области выделено 5 млрд рублей.

ПЦР-тестирование

Чуприян заявил, что положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили у небольшого количества прибывших в Россию жителей Донбасса. 

"В первые часы после прибытия на нашу территорию граждане проходят ПЦР-тестирование. В целом людей с положительными тестами достаточно мало, не набирается двух десятков", - сказал он.

По словам Чуприяна, в отношении тех, у кого выявлены положительные тесты, принимаются меры вплоть до госпитализации. Он уточнил, что уже проведено около 1,5 тыс. ПЦР-тестов. "От боевых действий ранений ни у кого нет, всех принимаем, гражданское население. В основном это люди пожилого возраста, женщины и дети. Мы по заявкам реагируем. Медицина реагирует и готова реагировать на любые вводные. Проблем нет", - подчеркнул он.

 

Фото:    Роман Демьяненко/ТАСС

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