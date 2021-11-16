Портал "Госуслуги" зарегистрировал рекордное число посещений

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Портал "Госуслуги" в понедельник поставил абсолютный рекорд по количеству посещений - более 20 миллионов, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

"Михаил Владимирович, вы совершенно справедливо отметили, что портал государственных услуг за последний год превратился в основной канал взаимодействия граждан с государством. Такое поручение было и от президента, и от правительства. За последний год почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал. Вчера был абсолютный рекорд - более 20 миллионов посещений", - сказал Осеевский.

Он указал, что в настоящее время около 80% основных сервисов и услуг россияне могут получать дистанционно, и подавая заявку, и получая ответ.

Фото из открытых источников