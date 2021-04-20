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Попытка возвыситься за чужой счёт: Завтра состоится послание Путина Федеральному собранию, и именно на этот день назначена протестная акция сторонников Навального

20 апреля 2021 18:26
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Такая попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что протестная кампания сама по себе не имеет других шансов привлечения внимания.

Завтра, 21 апреля, состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, и по «удивительному» стечению обстоятельств именно на этот день назначена протестная акция сторонников Навального.

Такая попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что протестная кампания сама по себе не имеет других шансов привлечения внимания, только в контексте выраженного противовеса действующей власти.

«Вся эта кампания чувствует себя неуверенно», – прокомментировал политолог, президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

– Судя по многим публикациям, в послании главы государства будет анонсирован целый ряд социально значимых шагов. Наверняка будут озвучены действия власти по преодолению коронавирусных проблем. Наверняка будут объявлены и решения по развитию экономики, и названы социальные меры поддержки для многих россиян. Те, кто пытается каким-то образом «смазать» это мероприятие, проявляют себя, прежде всего, как люди, которые выступают против нужных для страны решений, в том числе фактически против мер социальной направленности. Я уверен, что наши избиратели, в большинстве своем, увидят этот факт».

Политолог предполагает, что Навальный пытается следовать «западному сценарию», создавая видимость протестных настроений, но призыв его сторонников выйти на акцию протеста вряд ли вызовет масштабное воодушевление.

«Более-менее заметное количество людей вряд ли вообще выйдет на митинг. Мы уже видели, что все рассказы сторонников Навального о сотнях тысяч, которые собираются на акции, оказались фикцией. Когда «база данных сторонников Навального», которую собирал Фонд борьбы с коррупцией появилась на прошлой неделе в Сети, стало очевидно, что она представляет из себя просто обман», - комментирует Максим Григорьев.

По его словам, некоторые люди, указанные как потенциальные участники протестных митингов в конкретных населенных пунктах, там не проживают. Часть базы очевидно украдена из других источников. Так что затея устроить протест, чтобы предоставить картинку массовых митингов для западных телеканалов, вряд ли осуществима, так же как и попытка сыграть на чужом авторитете.

При этом ответственности за несанкционированные митинги никто не отменял: генеральная прокуратура уже предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.

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