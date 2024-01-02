Популярные в 2023 году имена новорожденных в Самарской области

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В 2023 году в Самарском регионе популярными именами новорожденных стали:

у мальчиков – Михаил, Артём, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Марк, Роман, Тимофей;

у девочек – София, Анна, Ева, Виктория, Мария, Варвара, Полина, Василиса, Алиса, Арина.

На протяжении уже трех лет эти имена традиционно являются самыми популярными.

Необычные имена, которыми родители называли своих детей:

мальчиков – Светогор, Данислав, Корней, Емеля, Яромир;

девочек – Ария, Мирада, Миряна, Апрелина, Северия, София-Светоника.

Родители каждого четвертого новорожденного воспользовались Суперсервисом «Рождение ребенка», сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Самарской области.