Популярные в 2023 году имена новорожденных в Самарской области

В 2023 году в Самарском регионе популярными именами новорожденных стали:
у мальчиков – Михаил, Артём, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Марк, Роман, Тимофей;
у девочек – София, Анна, Ева, Виктория, Мария, Варвара, Полина, Василиса, Алиса, Арина.
На протяжении уже трех лет эти имена традиционно являются самыми популярными.
Необычные имена, которыми родители называли своих детей:
мальчиков – Светогор, Данислав, Корней, Емеля, Яромир;
девочек – Ария, Мирада, Миряна, Апрелина, Северия, София-Светоника.
Родители каждого четвертого новорожденного воспользовались Суперсервисом «Рождение ребенка», сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Самарской области.