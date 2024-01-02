Я нашел ошибку
Главные новости:
Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 07:00 (время московское) 3 января.
Сильный снег, метель, гололедица: в Самарской области ограничено движение транспорта по трассе А-300
С 19:00 02.01.2024 до 08:00 03.01.2024.
В Самарской области ограничено движения междугородних маршрутных транспортных средств   
Автор и ведущая — актриса и певица Надежда Малыванова.
3 января в Музее Модерна состоится Рождественский концерт для семейной аудитории
А также необычные имена мальчиков и девочек.
Популярные в 2023 году имена новорожденных в Самарской области
В Воронежской области при выполнении полета произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
Возгорание могло произойти после столкновения лайнера с самолетом береговой охраны.
Самолет японской авиакомпании загорелся при посадке в международном аэропорту Токио
Будьте внимательны и осторожны!
3 января в Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Врач рассказал о пользе бани.
Врач: банные процедуры действуют успокаивающе на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Популярные в 2023 году имена новорожденных в Самарской области

2 января 2024 19:51
214
А также необычные имена мальчиков и девочек.

В 2023 году в Самарском регионе популярными именами новорожденных стали:

у мальчиков – Михаил, Артём, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Марк, Роман, Тимофей;

у девочек – София, Анна, Ева, Виктория, Мария, Варвара, Полина, Василиса, Алиса, Арина.

На протяжении уже трех лет эти имена традиционно являются самыми популярными.

Необычные имена, которыми родители называли своих детей:

мальчиков – Светогор, Данислав, Корней, Емеля, Яромир;

девочек – Ария, Мирада, Миряна, Апрелина, Северия, София-Светоника.

Родители каждого четвертого новорожденного воспользовались Суперсервисом «Рождение ребенка», сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
2 января 2024  14:38
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
347
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ.
2 января 2024  12:59
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ
790
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
1 января 2024  09:52
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
967
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
31 декабря 2023  23:50
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
1472
Самарцев приглашают на массовые катания на льду
31 декабря 2023  15:58
Самарцев приглашают на массовые катания на льду
1251
Весь список