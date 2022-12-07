Попова: в этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью

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В этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

"Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в девятом году (2009-м - ред.) он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого десятого года", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Она добавила, что, к сожалению, этот вариант вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы для этого вируса гриппа среди ослабленных людей, поэтому сегодня все меры, которые требуются, принимаются в полном объеме в зависимости от субъекта.

"Для школ мы издали новое методическое письмо, подготовили и отправили, чтобы не было путаницы. Если в классе, тем более в школе не приходят на занятия больше 20% учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", - добавила глава Роспотребнадзора.

Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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