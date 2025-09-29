Пополнили ряды ФСИН России: на площади Славы приняли присягу курсанты СЮИ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пополнили ряды ФСИН России: на площади Славы приняли присягу курсанты СЮИ

29 сентября 2025 12:52
179
Пополнили ряды ФСИН России: на площади Славы приняли присягу курсанты СЮИ

На площади Славы в Самаре прошло торжественное приведение к Присяге сотрудника уголовно-исполнительной системы первокурсников Самарского юридического института ФСИН России.

80 парней и девушек из разных регионов страны в этом учебном году поступили в единственный в Самаре вуз силовой структуры. Всего на всю Россию таких ведомственных учебных заведений восемь.

На торжественной церемонии присутствовали начальник Управления делами ФСИН России генерал-майор внутренней службы Дмитрий Шароватов, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, руководители силовых структур, органов региональной и муниципальной власти, представители общественных организаций, духовенство и, конечно же, родные и близкие первокурсников.

Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев передал первокурсникам и их родителям поздравления от главы региона Вячеслава Федорищева.

По окончании торжественной церемонии настал долгожданный для первокурсников и их родителей момент – встреча после двух месяцев разлуки. До этого новобранцы проходили курс молодого бойца и не покидали пределов института. Родные и близкие смогли обнять и с гордостью поздравить своих сыновей и дочерей.  

Особенность набора курсантов 2025 года – большое количество представительниц прекрасного пола – их даже чуть больше, чем парней. Отчасти это объясняется тем, что многим будущим специалистов предстоит работать с осужденными, которые «за решеткой», строго говоря, и не находятся – это условно осужденные, досрочно освобожденные, приговоренные к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В связи с либерализацией уголовного законодательства таких все больше.

Кроме того, многие из будущих выпускников будут работать в системе так называемой «пробации», очередные положения закона о которой вступили в силу в этом году. Речь идет о помощи осужденным, в том числе, вышедшим из мест лишения свободы в возращении к нормальной жизни – трудоустройстве, получении утерянных документов, восстановлении прав на жилье и прочее. Значительная часть из тех, кто поступил на учебу в СЮИ ФСИН России в этом году будут обучаться по специальным программам именно в этом направлении.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
Весь список