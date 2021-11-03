Помогите своим пожилым родственникам и оплачивайте их счета за потребленное электричество дистанционно

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Ежемесячно центры обслуживания потребителей компании АО «Самарагорэнергосбыт» посещает более 10 000 человек. Более половины из них – люди старшего и преклонного возраста. Компания делает все для того, чтобы уберечь своих клиентов от заражения коронавирусной инфекцией во время этих визитов: на входе в офис посетителям измеряют температуру, помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, персонал следит за соблюдением социальной дистанции и при необходимости обеспечивает одноразовыми масками. Однако угроза заражения при скоплении граждан всё же не может быть исключена на 100%. Контакты с больными людьми возможны и по пути в офисы компании.

АО «СамГЭС» убедительно просит самарцев помочь своим старшим родственникам и знакомым освоить дистанционные сервисы оплаты. Другой выход – это оплата по их счетам с помощью доступа к управлению несколькими лицевыми счетами в «личном кабинете». Эта функция позволяет проводить операции по нескольким привязанным счетам. Она особенно удобна для клиентов, которые передают показания за своих пожилых родственников.

Для привязки дополнительных лицевых счетов необходимо обратиться к контролёру участка потребителя. Можно также добавить лицевые счёта самостоятельно в настройках личного кабинета при совпадении фамилий.

Оградите себя и своих близких от опасности заражения коронавирусной инфекцией – помогите им оплатить потребленную электроэнергию дистанционно!