Помог «Урок цифры»: более 400 школьников губернии научились защищать свои данные в интернете

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В Самарской области продолжается проведение всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» «Приватность в цифровом мире». Новый урок всероссийской акции подготовлен «Лабораторией Касперского» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, организации «Цифровая экономика» и компаний-партнеров в рамках реализации программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В «Уроке цифры» «Приватность в цифровом мире» приняли участие более 400 школьников Самары и Тольятти. С помощью новых онлайн-тренажеров школьники узнали, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научились защищать свои персональные данные. Цель урока – помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности.

Приветствовали участников «Урока цифры» в режиме онлайн заместитель руководителя регионального департамента информационных технологий и связи Павел Гокин и руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.

Павел Гокин отметил, что развитие цифровых технологий не только открывает новые возможности для детей, но содержит определенные риски. «Одна из главных задач «Урока цифры» - донести до школьников, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете. Прежде чем выложить в сети фотографию, стоит подумать, какие персональные данные с этой фотографии может получить посторонний человек», - рассказал он.

«Урок цифры» - часть нацпроекта «Цифровая экономика», который в Самарской области реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Одна из его целей - познакомить школьников с востребованными IT-профессиями и повысить интерес к информационным технологиям. В этом заключается и стратегия лидерства региона. Самым главным критерием успешности этого урока является высокая посещаемость школьниками. По итогам предыдущего урока Самарская область занимает второе место по РФ по посещаемости. Это говорит о неподдельном интересе школьников», - заявил Дмитрий Камынин.

Фото: ok.ru